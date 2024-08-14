Edirne'de 3 Bin 53 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi, 5 Şüpheli Tutuklandı

Edirne'de düzenlenen operasyonda 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle yaptıkları koordineli çalışma sonucu düzenledikleri 2 operasyonda bir otomobil ile şüphelilerin üzerinde arama yaptı.

Aramada 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ve 3,53 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler E.Y, R.Y, İ.A, Ö.E. ve M.S, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.