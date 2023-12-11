Edirne'de 29 farklı suçtan aranan firari hükümlü yakalandı

Edirne'de, 29 farklı suç dosyasından hakkında 14 yıl 71 ay 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine gönderildi.

Edirne'de, 29 farklı suç dosyasından hakkında 14 yıl 71 ay 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin aranan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 29 farklı suç dosyasından hakkında 14 yıl 71 ay 73 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün saklandığını adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.