Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Edirne'nin ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerle kutlandı.

İpsala'daki tören, Kaymakam Ömer Sevgili'nin makamında tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende konuşan Sevgili, zorlu mücadelelerin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğunu söyledi.

Öğrencilerin gösterisinin sunulması ve şiirlerin okunmasının ardından tören, kortej geçişiyle sona erdi.

Havsa'da ilçe stadında düzenlenen tören, Kaymakam Vekili Oğuzhan Aksoy ve Belediye Başkanı Hüseyin Özden'in vatandaşların bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kaymakam Aksoy, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Halk oyunları gösterisi ve şiirlerin okunmasının ardından program, tören geçişiyle sona erdi.

Keşan, Enez, Meriç, Uzunköprü, Süloğlu ve Lalapaşa'da da tören düzenlendi.