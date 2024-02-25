Edirne'de 29 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçlerinin sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 29 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Fas, Suriye, Filistin, Irak ve Pakistan uyruklu 29 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.