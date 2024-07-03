Edirne'de 282 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

EDİRNE'de son 1 haftada düzenlenen operasyonlarda 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheli 4 araç durduruldu. Araçlarda ve sınır bölgelerinde 282 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 4 araç trafikten menedilerek yediemin otoparkına çekildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 organizatör de adliyeye sevk edildi.