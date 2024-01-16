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Edirne'de 28 litre sahte içki ele geçirildi

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İpsala ilçesinde bir evde gerçekleştirdikleri aramada 28 litre sahte içki ve 9 şişe gümrük kaçağı şarap ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekiplerince bir evde 28 litre sahte, 9 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, İpsala ilçesinde bir evde arama gerçekleştirdi.

Aramada 28 litre sahte içkiyle gümrük kaçağı 9 şişe şarap ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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