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Edirne'de 27 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı

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Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, 27 yabancı uyruklu göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 27 yabancı uyruklu yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Doyran ve Uzgaç köylerindeki denetimlerde 27 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı, kullandığı araca el konuldu.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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