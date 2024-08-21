Edirne'de 27 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde başka ülkelere gitmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.