Edirne'de 27 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 27 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde İpsala ilçesine bağlı Paşaköy, Meriç ilçesine bağlı Serem köyü, merkez TEM gişeler mevkisindeki jandarma uygulama noktası ve merkeze bağlı Bosna köyünde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 27 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.