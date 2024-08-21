Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde, Havsa ve Uzunköprü ilçelerinde 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünde yapılan denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.