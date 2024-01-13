Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.