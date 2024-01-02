Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçlerinin yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışması sonucunda, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin Yunanistan'a geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında, Afganistan, Irak, Suriye ve Pakistan uyruklu 27 düzensiz göçmen tespit edildi.
Sınırda yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.