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Edirne'de 261 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 261 düzensiz göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı ve 8 araca el konuldu.

Edirne'de son bir haftada yapılan denetimlerde 261 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik hava destekli denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

İl merkezi ve ilçelerde birçok noktada yapılan denetimlerde 261 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Denetimlerde göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı, 8 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Edirne Göçmen Kaçakçılığı Politika Güncel Haberler

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