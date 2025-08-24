Edirne'de 26 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, Sürücü Tutuklandı

Edirne'de yapılan bir operasyonda, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçiş yapan bir otomobilde 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili sürücü I.S.P. tutuklandı.

Edirne'de 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen otomobilin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir otomobilde, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yer aldığı aramada, araçta 26 kilo 200 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadın otomobil sürücüsü I.S.P'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesinde sevk edilen I.S.P. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

