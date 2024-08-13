Edirne'de 26 kaçak göçmen yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Eskikadın köyü, Meriç ilçesi Nasuhbey köyü ve Havsa ilçesindeki Hasköy gişeler mevkisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 26 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör gözaltına alındı.