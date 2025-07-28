Edirne'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de 26 Düzensiz Göçmen Yakalandı
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Edirne'nin Nişancıpaşa Mahallesi'ndeki bir evde yapılan aramada 25 Irak ve 1 Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. İki kişi insan kaçakçılığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Edirne'de bir evde 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Nişancıpaşa Mahallesi Mahmut Ağa Çıkmaz Sokak'taki bir evde arama yaptı.

Aramada 25'i Irak, 1'i Suriye uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. İnsan kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yabancı uyruklular, emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı - Güncel
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