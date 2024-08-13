Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Merkeze bağlı Eskikadın, Havsa ilçesine bağlı Hasköy ve Meriç ilçesine bağlı Nasuhbey köyünde yapılan denetimlerde çeşitli uyruklarda 26 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.