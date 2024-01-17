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Edirne'de 26 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 26 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürdü.

Kent merkezi ve ilçelerde yapılan denetimlerde Pakistan ve Afganistan uyruklu 26 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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