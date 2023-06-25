Edirne'de 26 Bin 300 Şişe Sahte İçki Ele Geçirildi

Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda 26 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Edirne'de bir eve düzenlenen operasyonda 26 bin 300 şişe sahte içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma ve takip sonrası İstasyon Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

Sahte içki imalathanesi olarak kullanıldığı belirlenen evde, 26 bin 300 şişe sahte votka, 6 bin 900 boş şişe, sahte içkilerin depolanmasında kullanılan 1 ve 2 ton kapasiteli bidonlar, 500 litrelik hava tankı, içki doldurma, paketleme ve etiketleme makinesi, çok sayıda etiket, alkol aroması, içki kapağı ve plastik bidon ele geçirildi.

Ev sahibi R.B, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.