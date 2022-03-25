Edirne'de 25 şişe kaçak içki ele geçirildi
AA - Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
EDİRNE (AA) - Edirne'de şüphe üzerine durdurulan otomobilde 25 şişe kaçak içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.Y'nin aracını durdurdu.
Aramada, 25 şişe kaçak içki bulundu.
Şüpheli O.Y. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
AA / Gökhan Zobar - Güncel