Edirne'de 25 Kasım Stadyumu Yerine Şehir Meydanı Yapılacak
Edirne Valisi Yunus Sezer, vatandaşlarla bir araya gelerek 25 Kasım Stadyumu'nun yıkılacağını ve yerine şehir meydanı yapılacağını açıkladı. Stadyumun yıkım ihalesi tamamlandı ve yeni meydan için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği yapılacağı belirtildi.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 25 Kasım Stadyumu'nun yerine şehir meydanı yapılacağını söyledi.
Vali Sezer, vatandaş buluşmaları kapsamında Fatih Mahallesi sakinleriyle kafede bir araya geldi.
Kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Sezer, şehir merkezindeki eski stadyumun yıkılacağını ifade etti.
Stadyumun yerine Edirne'ye yakışacak bir şehir meydanı yapılacağını belirten Sezer, "Stadyumun yıkım ihalesi yapıldı. Oranın şehir meydanı olması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. İnşallah orayı şehir meydanı haline getireceğiz. O alanda çok güzel etkinlik alanları olacak."
25 Kasım Stadyumu
1950'li yıllarda yapılan Türkiye Futbol Federasyonu verilerine göre 3 bin 500 seyirci kapasiteli stadyum uzun yıllar futbol müsabakaları, törenler ve etkinliklere ev sahipliği yaptı.
Nesine 3. Lig'de mücadele eden Edirnespor, geçen sezona kadar maçlarını stadyumda oynadı. Kulüp, yıkım kararının alınmasının ardından maçlarını Tuncaspor Tesisleri'nde oynamaya başladı.