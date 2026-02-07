İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Edirne'de 240 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne'de düzenlenen operasyonda 240 kilogram skunk uyuşturucu maddesinin ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Edirne Emniyet Müdürlüğümüzce 'uluslararası uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele' kapsamında düzenlenen operasyonumuzda; 240 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirdik."

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; bir tır ile uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine, Kapıkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Şube Müdürlüğü personeli ile koordineli yapılan tır aramasında; 240 kg skunk ele geçirildi.

E.S. isimli şüpheli yakalandı. Hakkında adli işlem başlatıldı. Biz uyuşturucuya karşı savaş açtık! Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Bu savaşı, sadece ülkemiz adına değil, insanlık adına sürdürüyoruz. Örgüt elebaşından, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumaktır Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."