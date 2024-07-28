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Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen, Jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Bir şüpheli göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, Havsa, Uzunköprü ve Lalapaşa ilçelerinde yaptıkları denetimlerde 24 düzensiz göçmeni yakaladı.

Gözaltına alınan bir şüpheli, sevk edildiği Edirne Adliyesinde çıkarıldığı hakimlikçe "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

Yabancı uyruklular, işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Göçmen Edirne Politika Güncel Haberler

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