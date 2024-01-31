Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yurda yasa dışı yollarla girdikleri tespit edilen 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrolleri sürüyor.
Ekiplerce yapılan çalışmada, Pakistan ve Afganistan uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.