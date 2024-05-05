Edirne'de 23 yabancı uyruklu yasa dışı göçmen yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 23 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 23 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekiplerin çalışmasıyla, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen Irak, Mısır, Afganistan ve Pakistan uyruklu 23 kişi yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.