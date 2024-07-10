Edirne'de 23 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı

EDİRNE'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen 23 kaçak göçmen ve 1 organizatör yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu, merkeze bağlı Yenikadın köyünde 12, Havsa ilçesi Söğütlüdere köyünde ise 11 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Organizatör gözaltına alınırken, göçmen kaçakçılığında kullanılan araca el koyulup, yediemin otoparkına çekildi. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.