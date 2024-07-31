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Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 23 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, kent merkezinin yanı sıra Havsa ve Lalapaşa ilçelerindeki denetimlerde 23 düzensiz göçmen yakaladı.

Yasal olmayan yollarla yurda giren bu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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