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Edirne'de 23 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdikleri tespit edilen 23 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler, merkeze bağlı Yenikadın ve Havsa ilçesine bağlı Söğütlüdere köylerindeki denetimlerde Suriye ve Afganistan uyruklu 23 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli gözaltına aldı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

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