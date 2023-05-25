Edirne'de 228 bin kök Hint keneviri ele geçirildi

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

EDİRNE'nin Lalapaşa ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında Lalapaşa'da bir tarlaya ekili 228 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Hint kenevirleri traktörle sürülerek imha edildi.