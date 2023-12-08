Haberler ›› Güncel ›› Edirne'de 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

8 Aralık 2023 09:59 Son Güncelleme: 10:00 Abone Ol

Edirne'de yapılan denetimler sırasında arama kaydı olan bir yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı. Hükümlünün çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.