Edirne'de 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Edirne'de yapılan denetimler sırasında arama kaydı olan bir yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı. Hükümlünün çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Edirne'de, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında hakkında arama kaydı olan yabancı uyruklu şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.
Çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.