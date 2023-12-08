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Edirne'de 22 yıl hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

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Edirne'de yapılan denetimler sırasında arama kaydı olan bir yabancı uyruklu şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı. Hükümlünün çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.

Edirne'de, 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimleri esnasında hakkında arama kaydı olan yabancı uyruklu şüpheliyi Yunanistan sınırında yakaladı.

Çeşitli suçlardan 22 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

Yunanistan Edirne Yakalama Ceza Hukuk 3. Sayfa Güncel Haberler

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