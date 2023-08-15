Edirne'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Edirne'de durdurulan minibüste yapılan aramada, 22 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.