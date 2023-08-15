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Edirne'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

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Edirne'de durdurulan minibüste yapılan aramada, 22 kaçak göçmen yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

EDİRNE'de durdurulan minibüste yapılan aramada, 22 kaçak göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine bir minibüsü durdurup, arama yaptı. Aramada, yasa dışı yollarla Bulgaristan'a çıkmak isteyen Suriye uyruklu 22 kaçak göçmen yakalandı; 1 organizatör de gözaltına alındı. Kaçak göçmenler, işlemleri için Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

İl Göç İdaresi Müdürlüğü Bulgaristan Edirne Güncel Haberler

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