Edirne'de 22 FETÖ ve 1 PKK terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde Yunanistan'a kaçak yolarla geçmeye çalışan 22 FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK terör şüphelisi yakalandı. Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1'i PKK/KCK, 22 FETÖ silahlı terör örgütü, şahıs olmak üzere toplam 23 Terör Örgütü şüphelisi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı. Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından emniyet ve asayişin sağlanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda son bir hafta içerisinde Yunanistan'a kaçak yolarla geçmeye çalışan 22 FETÖ/PDY ve 1'i PKK/KCK terör şüphelisi yakalandı.

Terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile hudut birlikleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 1'i PKK/KCK, 22 FETÖ silahlı terör örgütü, şahıs olmak üzere toplam 23 Terör Örgütü şüphelisi yakalanarak haklarında gerekli yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca, jandarma ekipleri tarafından emniyet ve asayişin sağlanması çerçevesinde yapılan çalışmalarda haklarında yakalama kararı bulunan 54 kişi yakalanarak gözaltına alındı. - EDİRNE