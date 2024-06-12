Üye Girişi
Haberler

Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, jandarma tarafından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 22 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Elçili köyünde yapılan denetimlerde Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yasal olmayan yollarla yurda giren söz konusu kişiler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Göçmen Edirne Güvenlik Göçmenler Politika Güncel Haberler

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

Bahçeli'nin Erdoğan-Özel görüşmesine yorumu çok sert oldu: Bu görüşmeler bizi hedef alan kampanyaya dönüştü

 Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

Dink cinayetinin tetikçisi Ogün Samast, adliyeden tespih sallayarak çıktı

 Melih Gökçek 'Arsaları sattım' dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

Melih Gökçek "Arsaları sattım" dedi, akıllara Bülent Arınç'ın 2015'teki sözleri geldi

 Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler

Coplu müdahale öncesi neler yaşandı? 2 polis memurunun başını yakan olaydan yeni görüntüler
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title