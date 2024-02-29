Edirne'de 22 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yapılan denetimlerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 düzensiz göçmenin yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 22 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde, Afganistan ve Pakistan uyruklu 22 kişinin yasa dışı yollarla yurda girdiğini belirledi.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.