Edirne'de 21 Yabancı Uyruklu Düzensiz Göçmen Yakalandı
Edirne'de güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, ilgili işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği belirlenen 21 yabancı uyruklu yakalandı.
Güvenlik güçleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelindeki denetim ve kontrollerini sürdürdü.
Ekipler, yaptıkları çalışmalarda Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel