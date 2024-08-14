Edirne'de 21 kaçak göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları denetimlerde merkeze bağlı Kemalköy, Havsa ilçesine bağlı Köseömer köyü ve Uzunköprü ilçesine bağlı Saçlımüsellim köyünde yurt dışına çıkmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 21 kaçak göçmen ile 1 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel