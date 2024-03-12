Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de düzensiz göçün önlenmesine yönelik yapılan denetimlerde, yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyruklu göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçleri, kentte düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerde yasa dışı yollarla yurda girdikleri belirlenen 21 Afganistan ve Pakistan uyrukluyu yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.