Edirne'de 21 düzensiz göçmen yakalandı
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Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Güvenlik güçlerinin, sınırı geçmeye çalışan gruplara yönelik çalışmasında Afganistan, Filistin ve Pakistan uyruklu 21 düzensiz göçmen tespit edildi.
Yunanistan sınırında yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Kaynak: AA / Güncel