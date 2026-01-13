Edirne'de 2025 yılında polis 237 operasyon düzenledi; 17 tutuklama

EDİRNE'de geçen yıl polisin düzenlediği operasyonlarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince 2025 yılında kaçakçılık, organize, mali, suç gelirleri ve FETÖ suçları kapsamında 237 operasyon gerçekleştirdiği bildirildi. Operasyonlarda yakalanan 327 şüpheliden 17'si çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. 2025 yılında düzenlenen operasyonlarda 1 ton 260 kilogram kıyılmış tütün, 596 bin makaron, 3 bin 10 paket sigara, 1340 şişe alkol, 558 litre sahte alkol, 13 bin 140 tarihi eser, 50 milyon lira değerinde kıymetli taş, 12 kilo 876 gram altın, 16 silah ve 414 fişek ele geçirildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,