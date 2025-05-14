Edirne'de 2025 yılı çeltik ekim müracaatları başladı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez köy ve mahallelerde çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerin müracaatları kabul edilmeye başlandı.

Müracaatlar, 25 Haziran'da sona erecek. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular, Tarım ve Orman Bakanlığının talimatı gereği kabul edilmeyecek ve cezalı dahi olsa ruhsat verilmeyecek.

İl Çeltik Komisyonunun kararı doğrultusunda, 2025 yılı için dekar başına sıhhi tedbir ve ruhsatiye ücreti olarak toplam 30 lira alınacak. Damlama sulama yöntemiyle çeltik ekecek üreticilerden ise dekar başına 15 lira ücret tahsil edilecek.

Çeltik ekimi yapmak isteyen üreticilerin ruhsatları, ekim yapılacak arazinin tapu senedi, köy muhtarlığınca onaylı kira sözleşmesi ya da komisyonca hazırlanan keşif raporuna dayanarak düzenlenecek.

Üreticilerin belirtilen belgelerle birlikte gerekli ödemeyi, İl Çeltik Komisyonu Başkanlığı vadesiz hesaplarına yatırıp, dekont ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Çeltik Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekiyor.