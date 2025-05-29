Edirne'de '2025 Aile Yılı' Etkinlikleri Kapsamında Mahalle Ziyaretleri Başlatıldı

Edirne'de '2025 Aile Yılı' Etkinlikleri Kapsamında Mahalle Ziyaretleri Başlatıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilan ettiği '2025 Aile Yılı' etkinlikleri çerçevesinde, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından mahalle ziyaretleri gerçekleştiriliyor. 'Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz' temasıyla yapılan buluşmalarda sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ilan edilen "2025 Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından başlatılan mahalle ziyaretleri yoğun katılımla devam ediyor.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Harun Tohumcu'nun "Her Mahalle Evimiz, Biz Büyük Bir Aileyiz" temasıyla başlattığı buluşmalar, "Bana Gel Bir Çay İçimi, Ben Çay Dökeyim Sende İçini" Projesi kapsamında mahalle mahalle sürdürülüyor.

Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Tuğba Baki, Müdür Yardımcısı Selen Erden, Aile Destek Personelleri Birce Uca, Enes Yeter, Gamze Çapkın, Fatma Acar, Aynur Döndalaş, Sedef Sedesçi ve İlayda Çelikten'in katılımıyla gerçekleştirilen ziyaretlerde, vatandaşlarla birebir görüşmeler yapıldı.

Ziyaretlerde sosyal hizmet modelleri hakkında bilgilendirme yapılarak vatandaşların soruları yanıtlandı.

Kaynak: AA / Lokman Polat - Güncel
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