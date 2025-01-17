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Edirne'de 2024'te 10 Milyon Sazan Balığı Yavrusu Üretildi

Edirne'de 2024'te 10 Milyon Sazan Balığı Yavrusu Üretildi
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Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde 2024 yılı için 10 milyon sazan balığı yavrusu üretimi gerçekleştirdi. Üretilen yavruların büyük bir kısmı çeşitli illere gönderilirken, bir kısmı da yerel göl ve göletlere bırakıldı.

Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğü İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde, geçen yıl 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında tesisteki balık üretimi her geçen yıl artarak devam ediyor.

Bu kapsamda tesiste 2024 yılında 10 milyon sazan balığı yavrusu üretildi.

Üretilen balıkların 7 milyon 880 bini göl ve göletlere bırakılmak üzere Bursa, Bilecik, Yalova, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli ve İstanbul'a gönderildi.

Balık yavrularının 2 Milyon 120 bini ise kentteki göl ve göletlere bırakıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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