Edirne'de 20 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, silahla yağma suçundan 20 yıl 4 ay 27 gün hapis cezası bulunan T.Ç. isimli firari hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, 20 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma" suçundan 20 yıl 4 ay 27 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Ç'yi (47) düzenlediği operasyonla yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel