Edirne'de 20 Kaçak Göçmen Yakalandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Uzunköprü'ye bağlı Saçlımüsellim köyü yakınlarında, Saçlımüsellim Hudut Karakol Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmak isteyen 19'u Afganistan, 1'i İran uyruklu olmak üzere 20 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenlerin, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
