Edirne'de 20 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetim ve kontrollerini sürdürüyor.

Ekipler merkeze bağlı Uzgaç köyünde ve Lalapaşa ilçesine bağlı Küçünlü köyünde yapılan denetimlerde Suriye, Irak, Afganistan ve Fas uyruklu 20 düzensiz göçmeni yakaladı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.