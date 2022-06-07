Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Haberler

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Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı

Edirne'de polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının üzerinde, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ile otomobil anahtarı görünümlü bıçak ele geçirildi.

Edirne'de polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının üzerinde, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ile otomobil anahtarı görünümlü bıçak ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gökkuşağı Sokağı'nda şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu.

Zanlıların üst aramasında satışa hazırlanmış 12 paket metamfetamin, kağıda sarılı bir miktar eroin, 2 tabanca ile otomobil anahtarı görünümlü bıçak ele geçirildi.

Şüpheliler Y.M. ve S.T. gözaltına alındı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

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