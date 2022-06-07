Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı - Haberler

Edirne'de 2 uyuşturucu şüphelisi yakalandı Edirne'de polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının üzerinde, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ile otomobil anahtarı görünümlü bıçak ele geçirildi. Edirne'de polis ekiplerince yakalanan 2 zanlının üzerinde, bir miktar uyuşturucu, 2 tabanca ile otomobil anahtarı görünümlü bıçak ele geçirildi. Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gökkuşağı Sokağı'nda şüphe üzerine 2 kişiyi durdurdu. Zanlıların üst aramasında satışa hazırlanmış 12 paket metamfetamin, kağıda sarılı bir miktar eroin, 2 tabanca ile otomobil anahtarı görünümlü bıçak ele geçirildi. Şüpheliler Y.M. ve S.T. gözaltına alındı. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Edirne Güncel Haberler

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