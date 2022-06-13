Edirne'de 2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı. Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı. Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri N.K ve B.K'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor. AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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