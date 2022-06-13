Edirne'de 2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı - Haberler

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Edirne'de 2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de 2 PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Güvenlik güçleri, 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK şüphelileri N.K ve B.K'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Yunanistan Edirne PKK Güncel Haberler

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