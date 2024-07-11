Edirne'de 2 Milyon Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

EDİRNE'de, tarlada ekili 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkeze bağlı Avarız köyü mevkisindeki F.K.'ye ait tarlada yaptıkları kontrolde, 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirdi. Hint kenevirleri tarla sürülerek imha edilirken, F.K. gözaltına alındı.