Edirne'de 2 Milyon 65 Bin Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi

Edirne'de, jandarma ekiplerince 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçeye bağlı Avarız köyünde şüpheli F.K'ye ait tarlada 2 milyon 65 bin kök Hint keneviri ele geçirdi.

Kenevirler imha edildi.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.