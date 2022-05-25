Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA - Hakan Mehmet Şahin - Güncel
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Edirne'de 2 kilogram uyuşturucuyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Edirne'de taşıdıkları çöp poşetinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüpheliler C.B. ve S.Ö'nün işlemleri tamamlandı. Edirne Adliyesine getirilen 2 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dün güvenlik güçleri Havsa ilçesi yakınlarında ellerindeki çöp poşetiyle stabilize yolda yürüyen şüpheliler C.B. ve S.Ö'yü durdurmuş, yapılan kontrolde şüphelilerin taşıdığı çöp poşeti içerisinde 2 kilogram skunk ele geçirilmişti.

Şüpheliler C.B. ve S.Ö. gözaltına alınmıştı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Uyuşturucu, Edirne, Sulh, Güncel, Haberler

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